Tredicenne sbalzato fuori dalla giostra: “Un volo di metri…”

Leporano (Taranto) – Nella tarda serata di ieri, un ragazzo di 13 anni è stato coinvolto in un incidente durante i festeggiamenti per Sant’Emidio al lunapark di Leporano. Il giovane è stato sbalzato da una giostra in movimento, precipitando da un’altezza di circa tre metri e cadendo violentemente a terra. I soccorsi sono stati tempestivi: il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove è stato ricoverato. Nonostante la gravità della caduta, le sue condizioni non sembrano mettere in pericolo la sua vita.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, i carabinieri e la polizia locale, e la giostra è stata chiusa per consentire ulteriori verifiche di sicurezza.