Tredicesima di dicembre: quando arriva e a chi spetta?

Dicembre porta con sé non solo il profumo delle feste natalizie, ma anche l’attesa per la tredicesima mensilità, tanto desiderata da lavoratori e pensionati. Questa somma extra, concepita per sostenere le spese natalizie e dare una spinta ai consumi, viene erogata con modalità e tempi differenti a seconda della categoria lavorativa.

Quando arriva la tredicesima?

La tredicesima spetta a tutti i dipendenti, indipendentemente dal tipo di contratto (indeterminato, determinato, full-time o part-time) e ai pensionati. Le date di pagamento, tuttavia, variano:

Pensionati: ricevono l’importo in anticipo rispetto agli altri. Per molti, l’erogazione è avvenuta già il 2 dicembre.

Dipendenti privati: in genere ricevono la mensilità aggiuntiva entro il 24 dicembre, giusto in tempo per i regali di Natale.

11 dicembre: emissione urgente unica. 13 dicembre: emissione speciale per supplenti brevi e vigili del fuoco volontari, insieme alla rata ordinaria, tredicesima e bonus natalizio. Entro il 24 dicembre: pagamento dell'emissione speciale del 13 dicembre.

possono già visualizzare i dettagli del pagamento sul portale NoiPA. Qui, la distribuzione segue un calendario specifico:

Il Bonus Natale: a chi spetta?

Insieme alla tredicesima, scatta anche il Bonus Natale, un’aggiunta di 100 euro per alcuni lavoratori dipendenti. Per accedervi, bisogna soddisfare determinati requisiti:

Reddito: il reddito complessivo per il 2024 non deve superare i 28.000 euro. Figli a carico: il lavoratore deve avere almeno un figlio, indipendentemente dal fatto che sia biologico, adottivo, affidato o affiliato. No tax area: l’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente deve superare la detrazione prevista, con una soglia minima di reddito pari a 8.500 euro.

A cosa serve la tredicesima?

La mensilità extra, oltre a rappresentare un aiuto concreto per affrontare le spese festive, è anche un meccanismo per stimolare l’economia. Grazie a questo sostegno, milioni di italiani possono affrontare le festività con maggiore serenità, contribuendo al contempo al dinamismo del mercato.

Se siete in attesa della tredicesima o del Bonus Natale, non vi resta che controllare i cedolini e prepararvi a un dicembre più ricco di opportunità!