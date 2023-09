Biglietteria Trenitalia nel caos, problema risolto

Trenitalia ha annunciato il completo ripristino dei suoi sistemi di prenotazione e vendita, sia in stazione che sulle piattaforme online e sull’app. Il precedente malfunzionamento ha avuto notevoli ripercussioni sulle attività di reservation e ticketing, con interruzioni significative nella vendita dei biglietti sia in stazione che sul web.

La causa di questo intoppo, come rivelato dalla stessa Trenitalia in una nota ufficiale, è stata un “disservizio tecnico presso il fornitore esterno dei sistemi di prenotazione e vendita”. Questo ha comportato notevoli disagi per i passeggeri e gli utenti che si sono ritrovati, per diverse ore, impossibilitati a effettuare prenotazioni o acquistare biglietti attraverso i canali ufficiali dell’azienda di trasporto.

Ora che il servizio è stato ripristinato, i clienti possono nuovamente accedere senza problemi a tutti i servizi di prenotazione e vendita di Trenitalia. L’azienda ha espresso le proprie scuse per gli inconvenienti causati e si impegna a monitorare la situazione per garantire che episodi simili non si verifichino in futuro.