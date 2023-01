Treno contro segnale a Milano, è caos

È stato un errore umano di un macchinista a causare ritardi e cancellazioni per la circolazione ferroviaria di Milano. Un treno di Trenord in manovra, senza passeggeri, ha superato un tronchino di sicurezza alla Stazione Centrale di Milano intorno alle 15:15. I ritardi arrivano fino a due ore e si stanno verificando anche cancellazione di convogli.

I treni sulla direttrice Torino-Roma non raggiungono Milano Centrale ma fermano a Milano Rogoredo e Rho Fiera. I treni della direttrice Torino-Venezia fermano a Certosa e Lambrate. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per riparare il danno. La circolazione resterà rallentata per alcune ore.