Treno deragliato a Firenze: ripercussioni sulla circolazione ferroviaria

Un treno, che stava andando in deposito, è deragliato nei pressi della stazione di Santa Maria Novella, a Firenze. L’incidente è avvenuto intorno alle 12:30 di oggi e, fortunatamente, non ci sono state persone ferite. Tuttavia, ci sono state ripercussioni sulla circolazione ferroviaria, con conseguenti ritardi e cancellazioni dei treni.



Secondo quanto dichiarato dalle Ferrovie dello Stato (Fs), il treno regionale stava viaggiando a bassa velocità, senza passeggeri a bordo, quando le ruote anteriori sono uscite dai binari, provocando l’arresto del convoglio. La presenza del treno deragliato ha causato l’inibizione di alcuni binari sulla tratta di ingresso e di uscita dalla stazione di Firenze, impedendo il normale flusso del traffico ferroviario.



Gli esperti di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) sono al lavoro per ripristinare la circolazione ferroviaria e ridurre al minimo i disagi per i passeggeri. Tuttavia, Trenitalia ha segnalato ritardi fino a 90 minuti per i treni ad alta velocità, con possibili limitazioni di percorso e cancellazioni per i treni regionali.



In sintesi, l’incidente ferroviario a Firenze ha causato ripercussioni sulla circolazione ferroviaria, con ritardi e cancellazioni dei treni. Tuttavia, non ci sono state persone ferite e gli esperti di Rfi stanno lavorando per ripristinare il normale flusso del traffico ferroviario il prima possibile.