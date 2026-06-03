Tromba d’aria in Italia, alberi sradicati: vola via tutto. I video del disastro

Una violenta tromba d’aria ha colpito l’area nord-est di Roma, causando significativi danni alle infrastrutture e disagi alla popolazione. L’evento atmosferico, di intensità eccezionale, ha messo in evidenza la vulnerabilità delle strutture urbane e la necessità di un pronto intervento delle autorità competenti per garantire la sicurezza e la ripresa delle normali condizioni di vita.

Il fronte temporalesco che ha interessato la capitale ha generato un fenomeno di estrema violenza, soprattutto nel quartiere di Conca D’Oro. Le raffiche di vento hanno ridotto drasticamente la visibilità e paralizzato il traffico veicolare, inducendo cittadini e passanti a ripararsi in locali e portoni. Le testimonianze video raccolte sul posto documentano la forza distruttiva del vortice, confermando la gravità della situazione.

🌪️Video di Claudio Mignelli dei danni in Via Prati Fiscali, Municipio Roma III, a seguito del passaggio della tromba d’aria di questa mattina.



I maggiori danni sono stati segnalati nella zona di Montesacro, in particolare nei pressi della fermata della Metro B Conca d’Oro. pic.twitter.com/zudBvkvIJo — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall’Italia (@Italia24HLive) June 3, 2026

Tornado a Roma poco fa, video di Lorenzo Stocchetti pic.twitter.com/6KN19Bpwa2 — Federico Pavan (@PavanFederico00) June 3, 2026

Il maltempo ha provocato disagi significativi alla mobilità urbana, con interruzioni e rallentamenti che hanno interessato le arterie principali della zona settentrionale della città. Le condizioni atmosferiche eccezionali hanno sorpreso la popolazione, modificando improvvisamente la vivibilità e richiedendo un intervento rapido delle forze di soccorso.

La potenza del vento ha determinato il cedimento di strutture leggere e la caduta di detriti, con la necessità di un immediato intervento di rimozione da parte della protezione civile e delle squadre di emergenza. Sono stati sradicati due alberi, che hanno provocato danni a veicoli e recinzioni di complessi abitativi adiacenti, aggravando il quadro dei danni materiali.

Oltre ai danni strutturali, si sono verificati blackout elettrici che hanno isolato intere palazzine nel corso del picco perturbato. Le interruzioni di corrente hanno amplificato i disagi per i residenti e rallentato le operazioni di ripristino, mentre i tecnici sono al lavoro per individuare i guasti alle centraline e ripristinare la piena funzionalità delle reti energetiche.

❗️Tornado/tromba d’aria segnalato qualche minuto fa a Roma Nord.



Si segnalano danni a Piazzale Jonio e nel Municipio Roma III. Video di “Tornado in Italia” e di “Meteo Lazio”. pic.twitter.com/nFvtz6fvQt — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall’Italia (@Italia24HLive) June 3, 2026

Il fenomeno mette nuovamente in evidenza la necessità di un monitoraggio costante e di una gestione efficace delle emergenze, al fine di limitare gli effetti di eventi atmosferici di tale portata e tutelare la sicurezza pubblica nelle aree maggiormente esposte.