Urla fortissime hanno squarciato il silenzio mattutino, facendo subito temere il peggio. I vicini, colti dal sospetto che stesse accadendo qualcosa di grave nell’abitazione accanto, non hanno esitato a contattare le autorità. Così, è partita immediatamente la chiamata ai carabinieri, che sono accorsi prontamente sul posto.

Entrati nella casa, i carabinieri hanno fatto una scoperta scioccante: il corpo senza vita di una donna di 75 anni. Questa è la drammatica scena che si sono trovati di fronte nella mattina del 9 agosto in via Bellavista, a Castelnuovo di Porto, a pochi chilometri da Roma.

Nell’abitazione era presente anche il marito della vittima, un uomo di 82 anni, apparso in evidente stato di confusione. Gli investigatori hanno subito avviato le indagini per fare luce su quanto accaduto e stanno ascoltando l’uomo, trattenuto per ulteriori interrogatori. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella di un possibile omicidio.

Questa tragedia segue di pochi giorni il femminicidio di Annarita Morelli, uccisa dal marito dal quale desiderava separarsi. Domenico Ossoli, in preda a un’ossessione patologica, monitorava ogni movimento della moglie grazie a un gps installato sulla sua auto. Quel giorno l’ha raggiunta, le ha puntato una pistola contro mentre era ancora al volante, e ha premuto il grilletto.