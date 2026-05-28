Un ritrovamento che rompe il silenzio durato mesi e riaccende le speranze e i dubbi attorno alla scomparsa di Daniela Ruggi. Nel territorio dell’Appennino modenese, a Vitriola, frazione di Montefiorino, sono emersi resti umani all’interno di un edificio fatiscente, un luogo che ora diventa centrale nelle indagini coordinate dalla Procura.

La vicenda riguarda la scomparsa di Daniela Ruggi, 32 anni, di cui non si avevano più notizie dal 2024. Le ricerche si sono concentrate sulla Torre Pignone, struttura abbandonata e pericolante, dove già il 1° gennaio 2026 era stato rinvenuto un teschio. Nel corso delle ultime operazioni, la maggior parte delle ossa è stata recuperata all’interno dell’edificio, in un ambiente caratterizzato da pavimenti crollati e detriti sparsi.

Le attività sul posto sono state condotte dai Carabinieri, con il supporto di consulenti nominati dalla Procura e della difesa, rappresentata dal legale del fratello di Daniela. A completare la squadra investigativa, un gruppo di archeologi forensi, esperti nel recupero e nell’analisi di reperti in contesti complessi, ha permesso di procedere con cautela nel rimuovere i detriti più ingombranti senza alterare la scena del ritrovamento.

Il punto cruciale per gli inquirenti è stabilire la posizione del corpo al momento del cedimento dei pavimenti interni, elemento fondamentale per ricostruire la dinamica dell’evento e chiarire se la donna fosse presente da tempo o trasportata nel luogo in seguito. Durante le operazioni sono stati repertati anche alcuni indumenti ritenuti di proprietà della 32enne, che insieme ai resti ossei potranno fornire ulteriori elementi per delineare le ultime ore di vita.

I reperti saranno sottoposti a esami scientifici approfonditi per definire con precisione le cause e le circostanze della morte. Dopo mesi di incertezza, la scoperta nella torre abbandonata rappresenta una tappa decisiva nel percorso investigativo, che proseguirà con l’analisi dei dati raccolti e le eventuali ulteriori acquisizioni testimonianziali.