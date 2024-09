Trovati 100 gamberi “killer” nel frigorifero: chiuso ristorante cinese

Un ristorante cinese a Prato è stato chiuso dalle autorità a seguito di significative carenze igienico-sanitarie. Durante un controllo congiunto effettuato dagli ispettori pesca della Guardia Costiera di Livorno e dai funzionari dell’Unità sicurezza alimentare della Asl, sono stati rinvenuti circa 100 esemplari di gamberi della Louisiana vivi all’interno delle celle frigorifere del locale. Questi crostacei, noti come gamberi “killer” e appartenenti alla specie invasiva Procambarus clarkii, sono considerati pericolosi sia per l’ambiente sia per l’ecosistema.

“Vista la potenziale minaccia che questa specie rappresenta per l’ecosistema in caso di rilascio accidentale o volontario nelle acque dolci o costiere, e considerando il rischio per la salute del consumatore in caso di consumo, i gamberi sono stati posti sotto sequestro penale e il proprietario del ristorante è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Prato“, si legge in una nota diffusa dalle autorità competenti. Inoltre, durante l’ispezione sono state rilevate anche “gravi violazioni delle normative igienico-sanitarie”. Di conseguenza, l’autorità sanitaria ha disposto la chiusura del locale fino al ripristino delle condizioni di idoneità per la conservazione e la somministrazione degli alimenti.