“Trovato dopo 13 anni”. Bambino scomparso nel 2011, la svolta e l’abbraccio con la mamma

Una vicenda che potrebbe sembrare una favola, con la differenza che è tutto vero. Per tredici lunghi anni, disperazione e angoscia sono state le protagoniste della vita di Maria Virginia Dorrejo, madre di Dorian Streit Dorrejo, scomparso a Santo Domingo quando il padre lo aveva sottratto alla sua custodia. Finalmente, a 20 anni, Dorian è riuscito a tornare a casa e a riabbracciare la madre che non ha mai smesso di cercarlo. Maria Virginia ha condiviso sulla pagina Facebook dedicata alle ricerche un tenero scatto del primo abbraccio con il figlio, accompagnato da un messaggio toccante: “Ora è tempo di ricostruire le nostre vite con amore e tranquillità. Dio è stato grande e a Lui do tutta la gloria e l’onore per quanto successo. Chiedo a tutti di rispettare la nostra privacy e di essere empatici con lui e con la nostra famiglia.”

La drammatica storia ha avuto inizio nel 2011, quando Marco Aurelio Giuseppe Streit, 65enne di Lugano, ha portato via Dorian da Santo Domingo utilizzando documenti falsi, dopo un tentativo fallito l’anno precedente che lo aveva portato all’arresto. Da quel momento, ogni traccia di padre e figlio si era persa. La svolta è arrivata recentemente, grazie anche alla ricostruzione effettuata tramite immagine dall’Ong Missing Angels, che ha mostrato come sarebbe potuto apparire Dorian a 20 anni, utilizzando la tecnica dell’age progression. L’appello della madre, diffuso attraverso l’associazione Manisco World e uno studio legale italiano, aveva toccato il cuore di molti: “La tua assenza mi fa male all’anima e spero presto di riabbracciarti. Chiedo aiuto a tutti per ritrovare mio figlio e ricostruire questi 12 anni persi.”

I desideri di Maria Virginia sono stati esauditi. Dopo 13 anni di ricerche incessanti, Dorian è finalmente tornato a casa, e la madre ha potuto riabbracciarlo. La storia di Dorian è stata condivisa anche dalla pagina Facebook Cerchiamo Denise Ass. Onlus, dedicata alle ricerche di Denise Pipitone, scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004, dimostrando come la speranza e la determinazione possano portare a risultati straordinari.