Cordoglio per la scomparsa del sarto e stilista Bernardo La Guardia, venuto a mancare a Milano all’età di 32 anni. L’allarme è scattato quando amici e familiari si sono resi conto che non rispondeva a messaggi e chiamate: vigili del fuoco e sanitari del 118 si sono portati sul posto ma, una volta aperta la porta, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 32enne.

A nulla, purtroppo, sono serviti i tentativi di soccorso: secondo le prime ricostruzioni il 32enne sarebbe stato stroncato da un malore improvviso, le cui cause sono però in corso di accertamento.

Una vita, la sua, nel pieno di un’ascesa che lo aveva portato – con la determinazione che gli era propria – all’eccellenza dell’alta sartoria, dopo gli anni trascorsi dapprima a Roma e poi – dal 2019 – a Milano. A Terni aveva frequentato il liceo classico ‘Tacito’, diplomandosi nel 2010.

Bernardo, qualche tempo fa, aveva fatto il salto di qualità aprendo una sua attività: l’atelier di alta sartoria Esthés. Era uno dei giovani professionisti più apprezzati in città.

“La sua è una profonda passione per l’arte della sartoria e l’eleganza maschile. Passione che precede ed è imprescindibile condizione per la padronanza della tecnica, l’affinamento del gusto e l’anelito verso la perfezione”, si legge infatti nella sua biografia. “Una passione che nasce in modo discreto e impercettibile, prodotta quasi casualmente dall’incontro con mondo dell’abbigliamento su misura attraverso la lettura di un libro, l’incontro con l’arte e l’artigianato”.