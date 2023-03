Trovato morto in casa Luca Bergia, fondatore dei Marlene Kuntz

Luca Bergia, il fondatore e storico batterista dei Marlene Kuntz, è stato trovato morto nel suo appartamento di Cuneo. Bergia aveva 54 anni e lascia due figli e due fratelli. Da pochi anni aveva deciso di lasciare il mondo della musica per dedicarsi all’insegnamento nelle scuole medie di Madonna dell’Olmo di Cuneo e Chiusa Pesio.

Bergia aveva comunicato la sua scelta al pubblico tramite un post sui social network lo scorso dicembre, spiegando di aver bisogno di tempo e di tranquillità per rispondere alle domande che gli assillavano la mente. "Sono uscito dal tour celebrativo 30/20/10, agli albori dell'undicesimo disco di casa Marlene, letteralmente spossato, spaesato, privo di energie mentali e creative", aveva scritto Bergia. Il batterista aveva fondato i Marlene Kuntz insieme a Riccardo Tesio, molto tempo prima che il frontman Cristiano Godano si unisse alla band. Bergia aveva suonato con la band per molti anni, contribuendo in modo significativo al sound e allo stile della band.

Al momento non sono ancora note le cause del decesso di Bergia. La sua morte ha scosso il mondo della musica italiana, con numerosi artisti e fan che hanno espresso il loro cordoglio sui social network e attraverso messaggi di condoglianze. Bergia resterà sempre un punto di riferimento per i Marlene Kuntz e per il panorama musicale indipendente italiano.

