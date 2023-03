Truffa del Telepass, maximulta per un anziano. Per due anni si è accodato alle auto che usavano il Telepass per superare i caselli autostradali. Autostrade si è accorta dell’inganno e ha presentato un conto di quattromila euro. Il destinatario è un uomo ospitato in una casa di riposo a Fiuggi. I fatti sono accaduti tra il 2020 e il 2021. La procura di Frosinone accusa l’uomo di “insolvenza fraudolenta”. I viaggi risultano in andata e ritorno, effettuati quasi sempre in orario serale o notturno. Le truffe avvenivano sull’A1 dai caselli di Anagni o Ferentino con uscita a Roma, Caserta o Napoli. La truffa del Telepass ha portato a una maximulta per un anziano. Gli investigatori sono risaliti attraverso i filmati delle telecamere che registrano gli accessi ai varchi Telepass ed il traffico in Autostrada. Gli è stata concessa la possibilità di estinguere il reato: pagando tutti insieme i quattromila euro di pedaggi accumulati.

>>>>>>La commovente lettera di Pozzetto a Jannacci

Truffa del Telepass