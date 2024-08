Lunedì 19 agosto, un volo EasyJet è stato costretto a un atterraggio d’emergenza presso l’aeroporto di Roma Fiumicino. L’aeromobile, un Airbus A320, era decollato da Corfù con destinazione Londra Gatwick, trasportando 181 passeggeri. Subito dopo essere entrato nello spazio aereo italiano, l’aereo ha incontrato una forte turbolenza.

Alle 13:01, il velivolo si trovava a un’altitudine di 8.588 metri e viaggiava a una velocità di 779 chilometri all’ora. A causa dell’evento, due membri dell’equipaggio di cabina hanno riportato ferite. La turbolenza ha generato una situazione di emergenza, costringendo i piloti a deviare la rotta e a dirigersi verso Roma Fiumicino, dove l’aereo è riuscito ad atterrare senza ulteriori problemi.

L’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (Ansv) ha avviato un’indagine per stabilire se la turbolenza fosse improvvisa o se fosse stata rilevabile dai radar di bordo ma sottovalutata. L’Ansv ha classificato l’incidente come un “evento” e sta analizzando attentamente la dinamica accaduta.