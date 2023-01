Turista israeliana accoltellata a Roma

Una ragazza di nazionalità israeliana di 24 anni è stata accoltellata mentre si trovava nella stazione Termini di Roma, di fronte a una biglietteria automatica. La prima ipotesi è che si tratti di un tentativo di rapina.

La giovane è attualmente ricoverata in prognosi riservata al Policlinico Umberto I.



L’aggressore si è dato alla fuga. Sull’episodio sono al lavoro gli agenti della Polfer per cercare di accertare la dinamica di quanto avvenuto. La vittima dell’aggressione è stata accoltellata tre volte al fianco da uno “sbandato”. Stava prendendo treno per Fiumicino per poi rientrare a Tel Aviv. Era in Italia dal 28 dicembre.