Uccide tre donne, ruba un’auto e si barrica in casa con degli ostaggi: arrestato

Apre il fuoco con una pistola contro tre donne uccidendole. Poi fugge a bordo di un’auto rubata e si barrica in una casa prendendo degli ostaggi. Alla fine per fortuna la polizia riesce ad arrestarlo mentre tenta di fuggire. È successo vicino alla città Filadelfia, nel New Jersey, Usa. E il protagonista di questa drammatica vicenda è un senzatetto di 26 anni: Andre Gordon.

La tragedia ha avuto inizio poco prima delle 9 del mattino nella cittadina di Falls Township. Il giovane ha sparato a sua sorella 13enne Cara Gordon e alla matrigna Karen Gordon, uccidendole sul colpo. Poi, a poca distanza, ha sparato anche alla 25enne Taylor Daniel, donna con cui ha avuto due figli. Ferita anche la madre di Taylor.

Subito dopo Andre Gordon ha rubato la macchina ad un uomo. Intanto la polizia stava già provvedendo ad annullare la tradizionale parata di San Patrizio e ad invitare tutti i cittadini a restare chiusi nelle proprie abitazioni. Giunto dalla Pennsylvania in New Jersey, l’assassino si è chiuso in casa con degli ostaggi, probabilmente dei suoi familiari. Le squadre speciali a quel punto hanno circondato l’abitazione. Dopo più di un’ora di trattative e di tensione gli ostaggi sono stati liberati, mentre l’uomo è stato arrestato. Ancora da chiarire il movente di questo folle gesto.