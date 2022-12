Uccisa a coltellate, fermato il marito di 63 anni

Sì è difesa dalla furia del marito ma non è riuscita a trovare scampo. Uccisa a coltellate. Una donna è stata trucidata a Marinella di Selinunte, frazione marinara di Castelvetrano, nel Trapanese. Maria Amatuzzo aveva 29 anni ed era sposata con Ernesto Favara di 63 anni. Il femminicidio è avvenuto nella sua abitazione, in via Cassiopea. I carabinieri del comando provinciale di Trapani hanno fermato il marito.

La coppia aveva tre figli due dei quali gemelli, affidati da tempo a una comunità per minori. La donna sembra che da tempo volesse separarsi. È morta per le ferire del grosso coltello utilizzato dal coniuge. I due vivevano insieme da una decina d’anni e lavoravano nel commercio del pesce.