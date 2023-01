Uccisa a Roma, spari tra la folla. Arrestato

Una donna di 35 anni è stata uccisa ieri sera fuori dal ristorante in cui stava cenando. Il suo assassino sarebbe il suo ex, rintracciato e arrestato in nottata a Roma.

I rilevamenti sul luogo del delitto

La donna, che aveva recentemente litigato e lasciato il suo compagno, stava cenando con il fratello al ristorante “Brado” di viale Amelia, nel quartiere Tuscolano di Roma.

A un certo punto nel ristorante è piombato il suo ex, pretendendo di allontanarla dal tavolo per parlare con lei. I toni, però, si sono subito scaldati, costringendo il personale del locale a chiedere loro di sostare all’esterno.

In pochi minuti, intorno alle 23, si sono sentiti alcuni colpi di pistola, esplosi fuori dal locale e tra i passanti.

Evidentemente l’assassino stava cercando di attirare in una trappola la sua ex. Dopo aver lasciato il suo corpo a terra, l’uomo, un 57 enne che lavora come guardia giurata, è scappato, venendo poi rintracciato facilmente dalla polizia, che lo ha arrestato a Fidene.

Sono in corso gli accertamenti per comprendere il movente e altri dettagli del fatto.