“Uccisa dalla suocera per un tragico errore”: Martina muore a 31 anni prima del battesimo della figlia

Un vero e proprio dramma quello che si è consumato a Figline Valdarno, nella città metropolitana di Firenze. Una donna di 31 anni, Martina Breschi, è morta dopo essere stata investita per errore con l’auto dalla suocera. Un dramma nel dramma perché la giovane mamma dopo poche ore avrebbe festeggiato insieme alla sua famiglia il primo compleanno della sua figlioletta.

Firenze, muore dopo essere stata investita dalla suocera

Pare che Martina Breschi e la suocera stessero facendo compere insieme in vista del compleanno della bimba quando, per cause ancora da accertare, la giovane mamma è stata investita dalla nonna della bambina. Un episodio drammatico che ha naturalmente sconvolto la famiglia di Firenze che, oltre al primo compleanno, stava organizzando anche il battesimo della piccola.

Il rientro a Firenze per festeggiare il battesimo della figlioletta

E pensare che, proprio per festeggiare questa doppia ricorrenza, Martina Breschi e suo marito avevano fatto appositamente ritorno a Firenze da Brema in Germania, dove lavorano per buona parte dell’anno. Lui come ingegnere, mentre lei era laureata in Lingue e letteratura straniera. Ed è proprio per organizzare la festa che la donna ha chiesto aiuto alla suocera che però l’ha investita inavvertitamente uccidendola.Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava caricando le buste nel bagagliaio dell’auto quando, per motivi ancora tutti da accertare, il mezzo si è messo in movimento in retromarcia con un scatto che l’ha travolta senza nemmeno darle il tempo di spostarsi. In quel momento la suocera 66enne si trovava al volante. I soccorsi, anche se giunti tempestivamente sul posto, si sono rivelati purtroppo inutili. La tragica notizia si è subito diffusa a Pulicciano, frazione di Castelfranco Piandiscò, dove risiede la famiglia della sfortunata mamma. I suoi funerali che si svolgeranno oggi alle 15,30 nella chiesa di Sant’Agostino a Prato. “Martina non era solo mamma, ma anche zia, ed era innamorata dei suoi nipoti. – raccontano alcune amiche della giovane mamma – Era impossibile non volerle bene. Lei era così. Solare, sempre positiva. Era speciale. Ci mancherà moltissimo”.

