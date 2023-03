A difendere l’Ucraina dai missili russi arrivano i bombardieri Usa in volo. Dopo anni di assenza dai cieli europei, bombardieri Usa tornano a solcare i cieli del vecchio continente. Ieri i B-52 statunitensi hanno sorvolato Bulgaria e Romania, restando a circolare per parecchie ore sui Paesi del Mar Nero più esposti all’offensiva di Mosca. Gli aerei a stelle e strisce sarebbero arrivati fino a pochi chilometri dalla frontiera ucraina e sulla Moldavia, per poi rientrare.

I B52 statunitensi in volo sull’Ucraina

Bombardieri Usa in missione per rispondere ai missili russi

I bombardieri americani B-52 hanno volato ieri in una missione per sorvolare Bulgaria e Romania, fino ad arrivare vicino alla frontiera ucraina e alla Moldavia. La missione è partita poche ore dopo l’offensiva missilistica russa contro Kiev. Si tratta di una risposta all’uso di sei armi ipersoniche contro le quali non esistono scudi anti-aerei efficaci in Occidente. La Russia ha dimostrato così la sua supremazia in questo settore.

La missione dei B-52 ha avuto come obiettivo la dissuasione, ovvero testimoniare che a ogni azione di Putin seguirà una rappresaglia. La coppia di bombardieri ha tenuto accesi i trasmettitori di posizione. In genere i velivoli militari non lo fanno, per permettere a tutti di seguirne gli spostamenti verso l’area del conflitto.

Joe Biden e Zelneksy

B-52 americani sulla frontiera ucraina, cosa succede

I B-52 sono decollati dalla base spagnola di Moron de La Frontera. Hanno sorvolato Palermo, la Calabria e il Salento, per poi arrivare sui cieli della Bulgaria e rimanervi a lungo per rifornirsi da un jet cisterna. In seguito, hanno proseguito per la Romania e si sono avvicinati al confine ucraino e alla Moldavia. Hanno fatto ritorno passando sopra le Marche e la Toscana. Questo è il terzo volo dei bombardieri americani dall’inizio dell’invasione russa. In precedenza erano stati raggiunti da caccia dei Paesi Nato, ma questa volta si è trattato di un’iniziativa decisa all’ultimo momento.

I B-52 sono dinosauri dell’aeronautica, entrati in servizio nel 1955 e destinati a rimanerci fino al 2050. Sono una sorta di base missilistica volante, con le stive capienti e piene di ordigni. Dodici cruise Agm-129 o venti Agm 86 con testate nucleari oppure oltre trenta tonnellate di ordigni convenzionali, inclusi i modelli più moderni di cruise.

In una nuova Guerra Fredda, i bombardieri B-52 sono il manifesto della potenza nucleare americana. Un’esibizione per mettere in guardia gli avversari e rassicurare gli alleati. La loro missione, anche questa volta, è quella di dimostrare la credibilità del deterrente nucleare degli Stati Uniti per convincere gli avversari a non tentare iniziative azzardate.

