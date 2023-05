Ucraina, Cina e India mollano la Russia. Parole mai dette prima

La Cina e l’India hanno votato a favore di una risoluzione dell’ONU che riconosce l’aggressione da parte della Russia contro l’Ucraina, rappresentando un inaspettato sviluppo diplomatico. Ciò è notevole perché questi due paesi avevano precedentemente evitato di condannare Mosca nonostante gli appelli degli alleati occidentali. La risoluzione dell’ONU è un passo importante per isolare la Russia sulla scena internazionale e aumentare la pressione sulla Federazione Russa per porre fine alla sua invasione dell’Ucraina. La comunità internazionale sta seguendo da vicino gli sviluppi della crisi ucraina e le decisioni di paesi come la Cina e l’India possono avere un impatto significativo sulla situazione globale.