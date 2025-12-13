Ucraina, è appena arrivata una brutta notizia. Questa proprio non ci voleva

La presidenza francese ha chiarito con fermezza che domani non si terrà alcun vertice sull’Ucraina a Parigi, smentendo così le voci che si erano diffuse nelle ultime ore. La conferma è arrivata da una fonte ufficiale dell’Eliseo, che ha risposto direttamente a un quesito di un giornalista, ristabilendo la realtà dei fatti e dissipando ogni dubbio sull’agenda diplomatica francese.

La posizione ufficiale dell’Eliseo sulla mancata convocazione

L’assenza di un incontro formale e pubblico nella capitale francese ha sollevato interrogativi sul possibile raffreddamento delle relazioni tra Europa, Stati Uniti e Ucraina. Tuttavia, l’Eliseo ha respinto con decisione questa interpretazione, spiegando che la gestione della crisi procede attraverso canali meno visibili ma altrettanto efficaci.

Un consigliere della presidenza ha sottolineato che la diplomazia internazionale oggi si avvale di molteplici vie di comunicazione, che non richiedono necessariamente riunioni fisiche di alto profilo. “Ci sono altri modi di parlarsi”, ha affermato, evidenziando come il dialogo sia costante e continuo nonostante l’assenza di vertici tradizionali.

Motivazioni logistiche e gestione del tempo

Tra le ragioni principali per la mancata convocazione a Parigi vi sono le difficoltà organizzative e la limitata disponibilità di tempo dei leader e dei funzionari coinvolti. “Ci sono molte cose da fare e non si ha il tempo di viaggiare”, ha spiegato il consigliere, sottolineando come l’efficienza nella gestione delle emergenze prevalga sulla formalità degli incontri internazionali.

Il carico di lavoro intenso e la necessità di decisioni rapide rendono prioritario l’utilizzo di strumenti di comunicazione più agili, evitando spostamenti che occuperebbero tempo prezioso. Questo approccio operativo è considerato fondamentale in un contesto di crisi continua come quello ucraino.

Conferme dal recente incontro tra negoziatori

Per rafforzare la tesi secondo cui non esiste alcun disallineamento tra gli alleati, l’Eliseo ha ricordato un importante incontro tenutosi poche ore prima tra i negoziatori ucraino e americano e i consiglieri per la sicurezza di Regno Unito, Francia e Germania.

La partecipazione congiunta di rappresentanti di cinque paesi chiave testimonia la continuità e l’intensità della cooperazione. L’incontro è stato definito “eccellente”, segnalando progressi significativi e riducendo la necessità di convocare un ulteriore vertice formale a breve termine.