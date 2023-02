Ucraina, l’allarme dell’intelligence: i russi ammassano forze al confine

“I russi stanno ammassando caccia ed elicotteri al confine con l’Ucraina per sostenere la nuova offensiva di terra”. Questo è il preoccupante allarme lanciato dagli 007 occidentali, di cui scrive il Financial Times. Il network cita due funzionari informati del warning, gli stessi che avvisarono Kiev poco prima dell’offensiva del 24 febbraio 2022. Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, ha parlato in conferenza del la minaccia della forza aerea russa. “Abbiamo una breve finestra di tempo per aiutare gli ucraini a prepararsi all’offensiva. Le forze terrestri russe sono piuttosto alle corde, quindi è probabile che punteranno sugli aerei”.

>>>>>Ucraina: “Berlusconi danneggia l’Italia

Carri armati in Ucraina