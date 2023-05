L’Ucraina entra in Russia, è la prima volta: si combatte, anche elicotteri Esteri

In un atto audace, due gruppi di dissidenti russi, Freedom of Russia e il Corpo dei Volontari Russi, hanno affermato di aver effettuato raid transfrontalieri tra Russia e Ucraina. Queste informazioni provengono da diversi messaggi postati sui canali Telegram dei gruppi, accompagnati da video dimostrativi. I partigiani hanno dichiarato di aver piantato le loro bandiere nelle località di Bezlyudovka, Churovichi e Lyubimovka, situate nella regione russa di Belgorod e in quelle di Bryansk e Kursk. Un appello pubblicato dai gruppi esorta i russi a non giustificare più le azioni del “potere criminale” e a opporsi alla “dittatura del Cremlino”.

Leggi anche: Ucraina, scoop del Washington Post: “Prigozhin ha svelato postazioni russe a Kiev”. Ecco perché Blitz di dissidenti russi nella regione di Belgorod Nel frattempo, la regione russa di Belgorod è stata teatro di pesanti bombardamenti per diverse ore. Secondo Vyacheslav Gladkov, governatore della regione, le forze armate ucraine sono le responsabili dell’attacco. Tuttavia, media ucraini hanno sostenuto che i dissidenti russi, sostenuti dalle forze di Kiev, hanno portato avanti queste azioni. “Un gruppo di sabotaggio e ricognizione delle forze armate dell’Ucraina è entrato nel territorio del distretto di Grayvoronsky. – comunica il governatore della regione di Belgorod sul suo canale Telegram denunciando il blitz – Le forze armate della Federazione Russa, insieme al servizio di frontiera, alla Guardia russa e all’Fsb, stanno adottando le misure necessarie per eliminare il nemico”. In particolare, una casa privata nel villaggio di Kozinka è stata incendiata dai dissidenti russi. Mentre un’altra ha subito danni significativi a seguito di colpi di mortaio. Anche una recinzione e un’auto sono state danneggiate. Un incendio è scoppiato in un deposito di fieno di una fattoria locale a Gora-Podol. Nel villaggio di Zamosc, la recinzione di una casa privata è stata danneggiata. Il governatore Gladkov ha inoltre affermato che le forze ucraine sono penetrate nel territorio russo nella regione di Belgorod, dove sono in corso scontri con le forze armate russe. Alcuni video degli scontri, che mostrano l’uso di elicotteri, stanno circolando su vari canali Telegram russi e ucraini.

La rivendicazione dei dissidenti russi

“Cittadini della Russia, siamo russi come voi. – questo l’appello pubblicato dai dissidenti russi legati all’Ucraina, autori del blitz nella regione di Belgorod – L’unica differenza è che non vogliamo più giustificare le azioni dei criminali al potere. E vogliamo che la dittatura del Cremlino finisca. Le prime bandiere di una Russia libera all’alba sulle città liberate”. Ma quanto sta accadendo in queste ore a Belgorod viene liquidato dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come una operazione “per distogliere l’attenzione” dalla pesante sconfitta subita dall’Ucraina a Bakhmut. In effetti, la notizia della caduta della città del Donbass rischia di fiaccare il morale dei soldati di Kiev.

Leggi anche: Ucraina, domani Zelensky in Italia. Ma non vuole vedere Salvini