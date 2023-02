Ucraina, Wagner a Putin: “Dateci munizioni”

Il comandante della tristemente nota compagnia mercenaria Wagner, Evgheny Prigozhin, provoca il suo datore di lavoro, Vladimir Putin. Il vero e proprio oligarca, noto con la banale etichetta di “cuoco di Putin”, ma in realtà a capo di una multinazionale che va dal catering alle unità militari mercenarie, chiede più munizioni per poter incidere in Ucraina. E lancia accuse ai vertici militari russi.

>>>>>Nuovo attacco degli hacker russi ai siti istituzionali italiani

Evgheny Prigozhin, comandante dell’unità mercenaria Wagner

Wagner, il comandante Prigozhin denuncia i vertici militari e chiede munizioni

Le esternazioni di Prigozhin, comunque, non sono indice di compattezza da parte dei russi. Che in un anno di “operazioni militari speciali” in Ucraina non sono riusciti a ottenere la rapida vittoria che si aspettavano. Per combattere in Ucraina, sottolinea Evgheny Prigozhin, “servono munizioni”. Mentre i vertici della difesa di Mosca, che da giorni il militare accusa di “alto tradimento“, lasciano gli uomini sul campo senza proiettili.

L’appello di Prigozhin è affinché ogni russo eserciti pressioni sulle forze armate perché condividano le loro munizioni con i suoi uomini. “Se ognuno al suo livello si limitasse a dire ‘date le munizioni alla Wagner’, come già avviene sui social media, avremmo fatto un passo importante”, ha scritto su Telegram. “Li costringeremo a darci le munizioni”.

Leggi anche: Ucraina, Biden a sorpresa a Kiev, L’Unione europea invierà armi e jet a Kiev.