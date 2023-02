Ucraina, Zelensky: Berlusconi? Non gli hanno mai bombardato casa

“Diversi leader hanno diritto di pensiero, il vero problema è l’approccio della società italiana che a quel leader hanno dato un mandato”. Durissime le parole del presidente ucraino, Zelensky, su Silvio Berlusconi.

“Io credo che la casa di Berlusconi non sia mai stata bombardata dai missili, mai siano arrivati con i carri armati nel giardino di casa sua, nessuno ha ammazzato i suoi parenti, non ha mai dovuto fare la valigia alle 3 di notte per scappare o la moglie dovuto cercare da mangiare e tutto questo grazie ‘all’amore fraterno’ della Russia”.

Il presidente ucraino ha detto tutto questo in conferenza stampa con Giorgia Meloni a Kiev. “Io auguro pace a tutte le famiglie italiane, anche a chi non sostiene l’Ucraina, ma la nostra è una grande tragedia che va capita. Voglio che vengano qui a vedere con i propri occhi, vedano la scia di sangue che hanno lasciato”.

