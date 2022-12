Ucraina, Zelensky snobba l’Europa e si accorda con Biden

“Sono in viaggio verso gli Stati Uniti per rafforzare la resilienza e le capacità di difesa dell’Ucraina. In particolare, il presidente degli Stati Uniti ed io discuteremo della cooperazione tra l’Ucraina e gli Stati Uniti. Terrò anche un discorso al Congresso e una serie di incontri bilaterali”.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha annunciato con un tweet il suo storico viaggio negli Usa.

“Felice di averti qui”, gli ha risposto il presidente statunitense, Joe Biden.

Le fonti Usa annunciano che gli accordi di domani porteranno un pacchetto del valore di due miliardi di dollari per fornire armi all’Ucraina.

Cosa ci sarà nel pacchetto? Missili Patriot, per la prima volta, e poi è stato aggiunto che “la visita di Zelensky a Washington è un messaggio degli Stati Uniti a Putin e al mondo che aiuteremo l’Ucraina per tutto il tempo necessario” e che Biden non intende “spingere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ad un negoziato”.

Dopo un primo momento di anonimato, la fonte che ha rilasciato queste dichiarazioni ai giornalisti si è rivelato proprio il segretario di Stato, Anthony Blinken, che ha annunciato questo un nuovo pacchetto di aiuti militari per l’Ucraina di 1,85 miliardi di dollari, che per la prima volta, include il sistema missilistico Patriot.

“L’assistenza di oggi include per la prima volta il Patriot Air Defense System, in grado di abbattere missili da crociera, missili balistici a corto raggio e aerei a un’altezza significativamente più alta rispetto ai sistemi di difesa aerea forniti in precedenza”, ha spiegato Blinken.

Non parla dell’Europa, Zelensky. Non la nomina neanche e non sembra avere fiducia nell’istituzione comunitaria. L’Europa non basta più al presidente ucraino, che non ha intenzione di negoziare con Mosca.