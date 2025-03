UE, cambiamenti in arrivo: introdotta la regola dei 10 secondi in tutte le banche

La gestione quotidiana delle finanze personali spesso ci porta a controllare il saldo del conto corrente più volte al giorno. Questa abitudine è destinata a diventare ancora più rilevante con l’introduzione, da parte dell’Unione Europea, della cosiddetta “regola dei 10 secondi”. Questo nuovo regolamento obbliga tutte le banche operanti nell’UE a offrire ai clienti trasferimenti immediati in euro, noti come SEPA Instant. In pratica, ciò significa che il denaro deve essere accreditato sul conto del destinatario entro 10 secondi o meno, indipendentemente dall’ora, dal giorno della settimana o dalla presenza di festività.

Le nuove norme, entrate in vigore nella primavera del 2024, hanno previsto scadenze precise per la loro attuazione. Le banche situate nella zona euro, come quelle di Germania, Austria e Francia, avevano 12 mesi per conformarsi, quindi entro marzo 2025. Di conseguenza, la maggior parte degli istituti in questi paesi dovrebbe già essere in grado di elaborare trasferimenti in tempo reale. Al contrario, le banche al di fuori della zona euro che gestiscono conti in euro, ad esempio in Polonia, Repubblica Ceca e Romania, hanno un periodo più lungo, fino a marzo 2027, per adeguarsi. Un aspetto cruciale di questi trasferimenti istantanei è l’irrevocabilità. Una volta autorizzata la transazione, il denaro viene trasferito immediatamente e non può essere annullato. Questo rappresenta un cambiamento significativo rispetto ai bonifici tradizionali, dove era possibile bloccare una transazione in caso di errore nel numero di conto o di sospetta frode. Con i trasferimenti in tempo reale, il denaro lascia il conto e raggiunge il destinatario in pochi secondi, rendendo qualsiasi errore potenzialmente costoso.

Per mitigare questi rischi, il nuovo regolamento dell’UE impone alle banche e agli istituti di pagamento l’implementazione di ulteriori misure di sicurezza. Ad esempio, il sistema di pagamento deve confrontare automaticamente il nome del destinatario con il numero di conto e avvisare il cliente se i dati non corrispondono, senza costi aggiuntivi. Inoltre, gli utenti possono impostare limiti personalizzati per gli importi dei trasferimenti istantanei, modificabili rapidamente tramite l’applicazione o il servizio bancario online. In caso di perdite dovute a carenze nelle misure di sicurezza, come frodi, il cliente ha diritto al risarcimento se la responsabilità è del fornitore di servizi di pagamento. Questo trasferisce parte della responsabilità della sicurezza dei trasferimenti dalle spalle degli utenti a quelle delle banche, che devono attivamente proteggere i clienti da errori e attività fraudolente.

L’introduzione dell’obbligo di effettuare bonifici immediati in tutta l’Unione Europea rappresenta una delle più significative innovazioni nel settore bancario degli ultimi anni. Le nuove normative mirano non solo ad aumentare la comodità per gli utenti, ma anche a imporre standard più elevati di sicurezza e trasparenza. Sebbene i trasferimenti in 10 secondi siano estremamente pratici, è fondamentale utilizzarli con cautela: una volta inviato il denaro, non è più possibile annullare la transazione.