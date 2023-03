Gli ultrà del Feyenoord minacciano Roma: “Lo faremo di nuovo, devasteremo la Barcaccia”. La squadra olandese incrocerà ancora una volta la Roma ai quarti di finale dell’Europa League. La partita inizierà il 20 aprile. Il sindaco della capitale, Roberto Gualtieri, ha confermato che l’ingresso in città sarà vietato ai tifosi di Rotterdam. La stessa squadra, in questa stagione, ha già incontrato la Lazio nel girone di qualificazione. L’allora prefetto, Matteo Piantedosi, oggi ministro dell’Interno, aveva interdetto l’ingresso ai tifosi. Era l’1 settembre.

Gli ultrà del Feyenoord a Roma nel 2015

Roma-Feyenoord, gli ultrà olandesi: “Devasteremo ancora la Barcaccia”

“Vi faremo correre come ratti. Devasteremo di nuovo la città e la Barcaccia”. Subito dopo il sorteggio per i quarti di finale di Europa League, gli ultrà di Roma e Feyenoord hanno cominciato a provocarsi a vicenda tramite i social. Per questo motivo l’ingresso in città, in vista del match del prossimo 20 aprile, sarà vietato ai cittadini olandesi.

Le due squadre si incontrarono già nel 2015. In quella occasione, gli olandesi vandalizzarono la fontana della Barcaccia in piazza di Spagna e ferirono alcuni agenti. In quella occasione quattro tifosi furono arrestati e condannati a quattro anni. I danni complessivi ammontarono a 5,2 milioni di euro.

