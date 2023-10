Un affittuario, disperato per le condizioni disastrose del proprio appartamento, decide di chiamare il padrone di casa per fargli vedere come stanno le cose… Continua

Un affittuario, disperato per le condizioni disastrose del proprio appartamento, decide di chiamare il padrone di casa per fargli vedere come stanno le cose. Il proprietario entra nell’appartamento e chiede: “Allora… cosa c’è che non va?”. L’inquilino risponde: “Cosa c’è? Tutto!”. Il proprietario cerca di minimizzare dicendo: “Dai, non esageriamo! Questa casa ha solo dei piccoli difetti come tutte le case.”. L’inquilino ribatte: “Ah, davvero? Ne è sicuro? Venga un po’ in cucina…”. I due si dirigono verso la cucina, dove l’inquilino dice al proprietario: “Guardi vicino al frigorifero in basso…”. Il proprietario osserva: “Beh, c’è un piccolo buco nel muro…”.

L’inquilino replica: “Sì, ma non è solo un piccolo buco… aspetti a vedere…”. Detto ciò, prende un pezzo di pane e lo getta davanti al buco. In una frazione di secondo, ne esce un topo gigantesco che se lo porta via. Il proprietario rimane esterrefatto: “Accidenti, che topo grande!”. L’inquilino continua: “E questo non è niente…”. Prende più pezzi di pane e li butta davanti al buco. Escono così tre o quattro bei topi. Il proprietario si stupisce: “Ma sono più di uno!”. L’inquilino sorride: “Certo, non si contano! Ma non è finita…”. L’inquilino prende un altro pezzo di pane e lo ributta davanti al buco. Questa volta esce una grossa anguilla che afferra il boccone e rientra nel buco. Il padrone di casa esclama: “Oh mio Dio, questa volta era una anguilla!”. L’inquilino conclude con un tocco d’ironia: “Dell’umidità nelle pareti ne parleremo dopo…”