Un allevatore di polli va in un bar e ordina un bicchiere di champagne quando la donna seduta al suo fianco gli dice: “Anch’io ho appena ordinato…

Un allevatore di polli va in un bar, si siede accanto ad una donna e ordina un bicchiere di champagne.

La donna rallegrata gli dice: “Anch’io ho appena ordinato un bicchiere di champagne!”.

“Che coincidenza”, dice il contadino.

“Questo è un giorno speciale per me, sto festeggiando”.

“Anche per me è un giorno speciale, anch’io festeggio”, disse la donna.

“Che coincidenza!” disse il contadino.

Mentre brindano, l’uomo aggiunge: “Cosa festeggiate?”.

“Io e mio marito stiamo cercando di avere un figlio e oggi il mio ginecologo mi ha detto che sono incinta!”.

“Che coincidenza!”, disse l’uomo.

“Sono un allevatore di polli e per anni tutte le mie galline sono state sterili, ma oggi stanno tutte deponendo uova fecondate”.

“È fantastico!”, disse la donna, “Come hanno fatto le sue galline a diventare fertili?”.

“Ho usato un altro gallo”, rispose lui.

La donna sorride, fa tintinnare il suo bicchiere e dice: “Che coincidenza!”