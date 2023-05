Un avvocato a Roma inizia il suo primo giorno di lavor…

Un avvocato inizia il suo primo giorno di lavoro e, prima di salire nel suo studio, chiede gentilmente al custode del palazzo di avvisarlo se arriva qualcuno per lui.

Dopo un’ora, il custode chiama l’avvocato per avvisare che sta salendo un signore nel suo ufficio: l’avvocato di fretta, socchiude la porta, si mette dietro la scrivania e fa finta di parlare al telefono.

Il signore entra e l’avvocato fa segno con la mano di accomodarsi, intanto continua la finta telefonata parlando di cause risolte alla grande per far conoscere al nuovo cliente il suo potenziale. Dopo qualche minuto termina la finta chiamata e si rivolge al signore:

-Prego, mi dica come posso aiutarla …

-Avvocà, so er tecnico der telefono, so’ venuto a collegare la linea!!