Un carabiniere va in pensione e, preoccupato sul come trascorrerà il suo tempo libero, chiede consiglio a un collega. Quest’ultimo suggerisce… Continua

Un carabiniere va in pensione e, preoccupato sul come trascorrerà il suo tempo libero, chiede consiglio a un collega. Quest’ultimo suggerisce: “Se hai un po’ di terra, potresti allevare galline per le uova e polli per la carne.” Il carabiniere, soddisfatto dell’idea, si reca al negozio di animali e ordina subito 50 pulcini.

Il giorno successivo, torna al negozio chiedendo altri 50 pulcini. Il proprietario, contento per il guadagno, consegna i pulcini e saluta calorosamente il carabiniere. Ma quando il carabiniere ritorna il terzo giorno e richiede ulteriori 50 pulcini, il proprietario, per non perdere il cliente e per essere di aiuto, domanda: “C’è qualche problema con i pulcini che ti ho venduto finora?” Il carabiniere risponde: “No, tutto sembra a posto. È solo che non ho ancora capito se li pianto troppo profondi o se gli do troppa acqua… fatto sta che muoiono tutti.”