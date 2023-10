Un figlio di un carabiniere torna a casa da scuola tutto eccitato e dice al padre: “Papà, oggi sono stato il primo della classe, sai?”. Il padre chiede: “Ma davvero? Raccontami…” Continua

Un figlio di un carabiniere torna a casa da scuola tutto eccitato e dice al padre: “Papà, oggi sono stato il primo della classe, sai?”. Il padre chiede: “Ma davvero? Raccontami come è andata.”.

Il giovane risponde: “La maestra ha fatto una domanda su quale sia la capitale d’Italia, e tutti hanno sbagliato. Alcuni hanno detto Milano, altri Torino, ma io ho risposto correttamente: Roma.”. Il padre, orgoglioso, dice: “Bravo figlio mio, bravo! E poi dicono che i figli dei carabinieri sono tonti…”.

Il ragazzo continua entusiasta: “Poi la maestra ha chiesto quale fosse l’area di un triangolo. Altri non sapevano rispondere, ma io la sapevo: base per altezza diviso due!”. Il padre, ancora più orgoglioso, esclama: “Ma che bravo sei! E poi dicono che i figli dei carabinieri sono tonti…”.

Il giovane prosegue: “Poi la maestra ha domandato chi ha fondato Roma. Alcuni hanno risposto Cip e Ciop, altri Ric e Gian, ma io ho detto Romolo e Remo.”. Il padre sorride e dice: “Bravo ancora! E poi dicono che i figli dei carabinieri sono tonti…”. Il figlio, però, aggiunge scherzando: “Però è strano, i miei compagni non sanno chi sono i Lunapop!”. Il padre ride e conclude: “Eh, vabbè figlio mio, tu hai 35 anni, loro no!”.