“Un filo di colla sulla porta di casa”. Il nuovo trucco dei ladri, fate attenzione: funziona così

Negli ultimi tempi, è emersa una nuova strategia adottata dai ladri per individuare abitazioni vuote. Questa tecnica prevede l’applicazione di un sottile strato di colla sulla porta d’ingresso; se, dopo alcuni giorni, la colla rimane intatta, i malintenzionati deducono che nessuno sia rientrato in casa e considerano l’appartamento un obiettivo facile.Un esempio concreto di questa pratica è stato documentato da una residente nel gruppo Facebook “Sei di Marconi se…”. La donna ha condiviso un video che mostra un giovane aggirarsi tra le porte di un condominio. “Ha applicato la colla su tutte le quattro scale”, ha riferito l’autrice del post, che ha ottenuto le immagini grazie a uno spioncino elettronico.

La polizia di Stato ha lanciato un avvertimento riguardo a questa tecnica: “Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni riguardo a tentativi di furto. Se notate della colla sulla serratura del vostro appartamento, prestate attenzione e contattateci. Questa tecnica viene impiegata per verificare se qualcuno è presente in casa. Se, quando tornano per fare il colpo, la colla è ancora sul nottolino, per i ladri è il segnale che in quell’appartamento non è rincasato nessuno e possono tentare l’ingresso”.

Un episodio analogo si è verificato a metà gennaio. Due giovani georgiani, rispettivamente di 23 e 24 anni, hanno tentato di utilizzare lo stratagemma della colla in un palazzo situato tra Talenti e Bufalotta, precisamente in via Franco Sacchetti. Tuttavia, non avevano previsto la presenza di due poliziotti residenti nello stesso edificio. Questi ultimi, rientrando a casa dopo una serata fuori, hanno notato rumori sospetti all’ingresso e, insospettiti, hanno chiamato immediatamente i rinforzi. Grazie all’intervento tempestivo dei colleghi, i due malviventi sono stati arrestati sul posto.È fondamentale che i cittadini siano consapevoli di queste tattiche e adottino misure preventive per proteggere le proprie abitazioni. Segnalare tempestivamente alle autorità qualsiasi attività sospetta può fare la differenza nel prevenire furti e garantire la sicurezza della comunità.