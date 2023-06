Un fulmine colpisce la chiesa, crolla il campanile

Un fulmine ha colpito la storica Chiesa del Primo Congregazionale a Spencer, Massachusetts, causando un incendio che ha completamente distrutto l’edificio. La chiesa, risalente a 160 anni fa, è andata completamente in fiamme, subendo una perdita totale, come confermato sia dai responsabili della chiesa che dai vigili del fuoco.



La Chiesa del Primo Congregazionale ha una lunga storia, essendo sorta sul luogo in cui un precedente edificio di culto era stato consumato dal fuoco nel 1862. Secondo la storia della chiesa, un edificio di culto è stato presente su quel terreno dal 1743.



La tragica fine della chiesa è stata immortalata in un video che mostra il fuoco divorare la struttura, facendo crollare il campanile all’interno del corpo dell’edificio e schiacciando le pareti. Nonostante il disastro, non ci sono state segnalazioni di feriti. Tuttavia, gli abitanti hanno assistito con orrore mentre circa 100 vigili del fuoco di 20 dipartimenti differenti combattevano l’incendio.



“Quando sono uscita fuori c’era solo fumo e fuoco dappertutto,” ha raccontato la vicina di casa Krystal Sanchez alla WBTS di Boston, aggiungendo che aveva visto il fulmine colpire l’edificio proprio poco prima, durante un temporale. “La cima dell’edificio è semplicemente crollata,” ha aggiunto. “C’erano persone che piangevano. È stato davvero, davvero brutto.”