Un giorno, un uomo va dal medico e chiede: “dottore, lei ha una medicina per mia moglie? Poverina, non ci sente” e lui: “no, prima di darle una medicina la devo visitare… ma faccia un test…” Continua

Un giorno, un uomo va dal medico e chiede: “dottore, lei ha una medicina per mia moglie? Poverina, non ci sente” e lui: “no, prima di darle una medicina la devo visitare… ma faccia un test: provi a chiamarla in vari posti….e poi mi dirà”.

Il signore entra in casa sua e chiama: “cara che cosa hai fatto da mangiare?”

ma la moglie non risponde. L’uomo prova più volte fino a che non le arriva sull’orecchio e le chiede urlando: cos’hai fatto da mangiare cara??” e la moglie risponde:

“ma come, se sette volte che te dico che ho fatto pollo e patate!”