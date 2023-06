Hai mai sentito la barzelletta dell’uomo palestrato? Ti farà scoppiare dal ridere! Immagina un uomo che passa ore ed ore in palestra per ottenere un fisico muscoloso e tonico. Ma cosa succede quando si guarda allo specchio? Scopriamolo insieme in questa divertente barzelletta!

Un giovane uomo palestrato, tutto nudo, si contempla con ammirazione nello specchio di una camera d’albergo… e dice fieramente: “Con due centimetri in più sarei un re”. La fidanzata, sentendolo, scoppia a ridere fragorosamente. Al che il ragazzo sbigottito e turbato le chiede il motivo di tanto divertimento. Quando torna in sé la ragazza dice…

“Si, beh, e con due centimetri in meno saresti una regina”.