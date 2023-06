Un gruppo di animali, non contenti del loro aspetto fisico, decidono di ribellarsi e discutere della faccenda direttamente con Dio…

Un gruppo di animali non contento del proprio aspetto fisico, decide di ribellarsi e per tale motivo invia una delegazione direttamente a discutere con Dio. La delegazione composta da una Giraffa, un Elefante ed una Gallina arriva in Paradiso ed aspetta di essere ricevuta. Finalmente entra la giraffa. Dio:– Cara giraffa cosa ti spinge fin qui?

– Signore, mi sento così brutta e strana con questo collo lungo, è proprio vergognoso, non è che si potrebbe rivedere il mio aspetto fisico?

– Creatura ingrata, metti in dubbio l”operato del Signore!? Io c”ho studiato prima di crearti, tu sei la perfezione. Guardati bene e ragiona: quel collo ti serve per mangiare il cibo più prelibato e per respirare l’aria più pulita.

– Hai proprio ragione Signore non ci avevo pensato, che stupida che sono stata.

La giraffa esce contenta e tutta arzilla, entra l”elefante. Dio:

– Anche tu qui, non mi dire che ti vuoi lamentare?!!

– Ma Signore è possibile che io debba avere un naso così lungo e delle orecchie così grandi?

– Ingrato!! Tu sei il simbolo della perfezione, sei una creatura completa di optionals, quelle orecchie ti servono per rinfrescarti quando fa caldo e con quel naso puoi bere senza chinarti. Gli altri pagherebbero oro per avere quello che hai tu. Vattene via e vergognati!

L’elefante convinto esce tutto felice, al ché la gallina li fulmina:

– Ma fatemi capire, siamo venuti qua per lamentarci e per farci fare più belli e invece voi uscite tali e quali e per di più contenti?

E la Giraffa:

– E certo ma non vedi che io sono perfetta? Posso mangiare il cibo più buono sopra gli alberi e respiro l’aria più buona; ti piacerebbe essere come me!!

Elefante:

– Pure io non lo vedi come sono bello, sono un animale condizionato, riesco a rinfrescarmi quando è caldo e riesco a bere senza sporcarmi, te piacerebbe essere come me!

La gallina incassa ed entra decisa da Dio.

Dio:

– Anche tu ingrata qui a lamentarti?!! Tu sei la perfez….. Ma la gallina lo interrompe:

– Nun te ”nventà ” niente. O l”ovo più piccolo o il culo più grosso!