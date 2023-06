Un gruppo di tre amici si ritrova alla stazione di Milano. L’altoparlante aveva appena annunciato: “Il treno Milano-Potenza arriverà con un ritardo di un’ora“. I tre amici non sapendo cosa fare, decidono di ingannare l’attesa aprendo una bottiglia di buon vino.

Il tempo sembra passare, i ragazzi ridono e scherzano quando l’altoparlante fa un nuovo annuncio: “Il treno Milano-Potenza arriverà con un ritardo di due ore”. I tre decidono di prendere dunque un’altra bottiglia . Dopo poco l’altoparlante “il treno Milano-Potenza arriverà con un ritardo di tre ore“. Continuano a bere e a ridere.

Finalmente arriva il treno ma i tre sono completamente ubriachi. Iniziano a correre per prenderlo e inciampano si rialzano e salgono al volo sul treno ma uno dei tre resta a terra perché inciampa e non ce la fa… Sdraiato per terra inizia ridere, rideva talmente tanto che il capostazione gli si avvicina e dice: “mi scusi ma perché ride così tanto, è completamente ubriaco doveva prendere un treno e lo ha perso mentre i suoi amici sono riusciti a partire.mi spiega cosa c’è da ridere?”. L’ubriaco ridendo risponde: “rido perché quello che doveva partire ero io, loro mi avevano solo accompagnato”.