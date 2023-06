Un ladro irrompe in una casa e trova un uomo e una donna che…

Benvenuti in questa divertente barzelletta che vi farà sorridere con una situazione insolita e imbarazzante. Immaginatevi un ladro che irrompe in una casa e si trova di fronte a una scena inaspettata: un uomo e una donna intenti in un bacio appassionato. Il ladro, cercando di mantenere il controllo della situazione, decide di legare la donna e minacciare l’uomo con un’arma. Ma ciò che accade successivamente è davvero sorprendente… continua…

Un ladro entra in una casa e trova un uomo e una donna che si stanno baciando appassionatamente.

Allora lega la donna e minaccia l’uomo con un’arma.

L’uomo dice: “Prendi tutto ciò che vuoi, ma libera la donna”.

Allora il ladro risponde: “Ami così tanto tua moglie?”.

“Questa è la vicina, mia moglie arriva tra 10 minuti”.