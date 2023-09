Un morto sui binari della stazione centrale, treno in ritardo di ore

Questa mattina, poco dopo mezzogiorno, un macabro ritrovamento ha scosso la stazione ferroviaria di Roma Termini: il cadavere di un uomo è stato rinvenuto in prossimità dei binari.



La vittima è un uomo di 64 anni, di origini ghanesi. Sebbene le indagini siano ancora in corso, dalle prime ipotesi emerge la tragica eventualità che l’uomo possa essere stato investito da un treno. Sul luogo dell’incidente è prontamente intervenuta la polizia ferroviaria, ora impegnata a ricostruire l’accaduto.



Il grave episodio ha avuto importanti ripercussioni sul normale andamento dei trasporti ferroviari. Come comunicato da Trenitalia, a partire dalle 12,25 la circolazione è risultata fortemente rallentata, con la sospensione tra i binari 6 e 10.



Molti viaggiatori hanno risentito degli inconvenienti. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato ritardi che possono estendersi fino a 90 minuti. Inoltre, alcune variazioni di percorso sono state effettuate: i treni Alta Velocità FR 9311 Torino Porta Nuova (8,40) – Napoli Centrale (15,03) e FR 9640 Napoli Centrale (12,55) – Milano Centrale (17:30) ora fermano a Roma Tiburtina e non a Roma Termini.



La situazione rimane in continuo aggiornamento, con Trenitalia e le autorità impegnate a garantire la sicurezza e minimizzare i disagi per i viaggiatori.