Un orango nella giungla sta fumando un sigaro quando una piccola lucertola gli chiede…

C’è un orango nella giungla, seduto sul ramo di un albero, che si sta fumando un sigaro.

Si avvicina una lucertola e gli chiede – Che fai?

– Fumo, non si vede

– Ma che stai fumando?

– Un sigaro cubano.

– Mi fai fare un tiro pure a me?

– Ma neanche per sogno; una lucertola così piccola, se fuma questo sigaro, muore secca!

– E dai, fammi fare un tiro, fammi provare!

L’orango alla fine le dà il sigaro, la lucertola fuma e comincia a tossire.

– Te l’avevo detto che non era per te!

– Aspetta, aspetta, vado a bere un goccio d’acqua!

La lucertola va al fiume e mentre sta bevendo arriva il coccodrillo. Lui le chiede – Che stai facendo?

– Sto bevendo perché là c’è l’orango che sta fumando un sigaro…

– Coooosaaaa?? Sta fumando? Ma nella giungla non si può fumare, è vietato. Ora vado là a dirgliene quattro!

L’orango sente i passi del coccodrillo, si gira, e dice:

– Oh cavoli, ma quanta acqua ti sei bevuta?