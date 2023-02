Un pacco bomba a Sanremo

Sanremo, un pacco con all’interno una scatola di polvere pirica e proiettili è stato trovato in una traversa di via Fiume a Sanremo, nel centro città. Sul posto c’è la Polizia.



Il pacco era a terra vicino a uno scooter parcheggiato in una via che dista poche centinaia di metri dal Teatro Ariston, fuori dalla zona rossa controllata dalle forze dell’ordine. Non ci sarebbero rischi di esplosione, e l’ipotesi è che possa trattarsi di una azione dimostrativa.

A trovare il pacco è stato un agente di Polizia; gli artificieri hanno già prelevato il pacco.



Articolo in aggiornamento