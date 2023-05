Un padre per il diploma di sua figlia le regala un’auto che aveva comprato anni prima…

Un padre dice a sua figlia: “congratulazioni per il tuo diploma. Tempo fa ti ho preso una macchina. Ora voglio dartela, prima però portala da un rivenditore di auto in città e cerca di venderla. Vediamo quanto ti offrono”. La ragazza torna da suo padre e dice: “mi hanno offerto 5000 € perché sembra molto vecchia”. Il padre disse: “Ok. Ora portala al banco dei pegni”. La ragazza torna da suo padre e dice: “il banco dei pegni ha offerto 1000 € perché è un’auto molto vecchia e c’è molto lavoro da fare“. Il padre le all’ora le dice di iscriversi in un club automobilistico con esperti e dimostrare loro l’auto.

La ragazza si reca al club automobilistico. Dopo qualche ora torno dal padre e gli dice: “Alcune persone mi hanno offerto 100.000 € perché è un’auto rara e in buone condizioni“. Poi il padre dice: “Volevo farti sapere che non vali nulla se non sei nel posto giusto. Se non ti senti apprezzata non arrabbiarti, significa che sei nel posto sbagliato. Non rimanere in un posto dove il tuo potenziale passa inosservato.

La morale di questa storia è: conosci il tuo valore e stai con chi lo apprezza realmente… Un diamante non brilla sul fondo di una grotta.