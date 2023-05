Un pirata entra in un bar ed il barista: “Ehi… hai un aspetto terribile…

Un pirata entra in un bar e il barista gli dice: “Ehi, è un po’ che non ti vedo”.

Che cosa è successo? Hai un aspetto terribile”. Cosa vuoi dire?”, dice il pirata, “Mi sento bene”.

Il barista: “E la gamba di legno? Prima non ce l’avevi.”

Pirata: “Beh, eravamo in battaglia e sono stato colpito da una palla di cannone, ma ora sto bene.”

Barista: “Bene, ok, ma che mi dici di quell’uncino? Cosa ti è successo alla mano?”

Pirata: “Eravamo in un’altra battaglia. Sono salito a bordo di una nave e ho combattuto con la spada. Mi hanno tagliato la mano e mi hanno messo un uncino. Sto bene, davvero…”

Barista: “E la benda sull’occhio?”

Pirata: “Oh, un giorno eravamo in mare e uno stormo di uccelli è passato sopra di noi. Ho alzato lo sguardo e uno di loro mi ha cagato nell’occhio.”

Barista: “Sta scherzando, ha perso un occhio solo per la merda di un uccello?”

Pirata: “Era il mio primo giorno con l’amo.”