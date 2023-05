Un ragazzo, un maiale e un cane sono gli unici sopravvissuti a un terribile naufragio e si ritrovano bloccati su un’isola deserta.

Dopo essere stati lì per un po’, iniziano il rituale di andare in spiaggia ogni notte per guardare il tramonto. Una sera in particolare, il cielo era rosso di bellissimi cirri, la brezza era calda e dolce — in breve, una notte perfetta per il romanticismo! Bene, quel maiale iniziò ad apparire sempre più bello, e ben presto il ragazzo rotolò verso il maiale e gli mise un braccio intorno. Il cane non era molto contento di questo e ringhiò ferocemente verso il ragazzo finché non allontanò il braccio.

I tre continuarono a godersi i tramonti insieme, ma non ci furono più tentativi per coccolarsi. Passarono alcune settimane, ed ecco, ci fu un altro naufragio. L’unica sopravvissuta era una bellissima giovane donna. Era in pessime condizioni quando l’hanno salvata e lentamente l’hanno curata per riportarla in buona salute. Quando stava completamente bene, le hanno presentato il loro rituale notturno in spiaggia.

Poi venne un’altra sera gloriosamente bella: rosso tramonto; delicati cirri; brezza gentile e calda – ancora una volta, perfetta per il romanticismo. Il ragazzo ha ricominciato a farsi “quelle idee”, quindi si è avvicinato alla ragazza e ha detto:

“Ehm… ti dispiacerebbe portare il cane a fare una passeggiata?”