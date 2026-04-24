“Un semplice gesto e ho perso la vista”. Il dramma di questa ragazza giovanissima: “Non fate mai questo errore”

L’abitudine di fare la doccia con le lenti a contatto è più comune di quanto si pensi, ma può nascondere pericoli seri per la salute degli occhi. Il semplice contatto delle lenti con l’acqua può infatti favorire infezioni gravi, con conseguenze anche irreversibili.

Recenti casi clinici hanno evidenziato come una scorretta gestione delle lenti possa portare alla perdita della vista, mettendo in luce la necessità di una maggiore attenzione e consapevolezza nell’uso quotidiano di questi dispositivi.

Grace Jamison, ventenne statunitense, ha raccontato la sua esperienza drammatica iniziata durante un viaggio nella Repubblica Dominicana. La giovane è entrata in doccia senza rimuovere le lenti, esponendo così i suoi occhi a un’infezione rara ma pericolosa: la cheratite da Acanthamoeba, un microrganismo presente nell’acqua.

I sintomi sono comparsi dopo alcune settimane, complicando la diagnosi a causa del ritardo nell’insorgenza dei disturbi. All’inizio le sono stati prescritti colliri a base di steroidi, che hanno aggravato l’infezione anziché migliorarla.

Le complicazioni sono state gravi: Grace ha perso completamente la vista da entrambi gli occhi per circa due mesi prima di ricevere la terapia corretta. Attualmente la vista è parzialmente recuperata nell’occhio sinistro, mentre il destro rimane compromesso a causa di una cicatrice che copre la pupilla. La giovane è in attesa di un intervento chirurgico per cercare di migliorare la funzione visiva residua.

La vicenda di Grace Jamison sottolinea l’importanza di evitare il contatto delle lenti con l’acqua, soprattutto durante la doccia o il nuoto, per prevenire infezioni potenzialmente gravi. È fondamentale seguire le corrette norme igieniche nella gestione delle lenti, inclusa la rimozione prima di qualsiasi esposizione all’acqua.

Questa raccomandazione è supportata da numerosi esperti oftalmologi e da linee guida ufficiali che mirano a tutelare la salute visiva degli utilizzatori di lenti a contatto.