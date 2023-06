Benvenuti a questa barzelletta che vi farà sorridere con una situazione insolita e un po’ bizzarra. Immaginatevi un signore che, passeggiando lungo la strada, si imbatte in una fattoria e nota un maialino con una gamba di legno. Il fatto gli suscita subito stupore e decide di entrare in casa per chiedere al contadino cosa sta succedendo. Preparatevi a scoprire il finale di questa barzelletta. Siete pronti?

Un signore passa davanti a una fattoria e vede un maialino con una gamba di legno. Molto incuriosito decide di entrare in casa per chiedere spiegazioni al contadino che risponde: – “Eh, che vuole, ci siamo affezionati. Lo mangiamo un po’ per volta”.