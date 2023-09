Un signore si reca in chiesa per confessarsi. In ginocchio nel confessionale, appare improvvisamente una tastiera… Continua

Un signore si reca in chiesa per confessarsi. In ginocchio nel confessionale,appare improvvisamente una tastiera con una voce che dice: “Digita uno se hai bestemmiato, digita due se hai rubato, digita tre se hai ucciso, digita quattro se hai commesso atti impuri, digita cinque…” e così via per tutti e dieci i comandamenti. Il signore digita quattro.

La voce prosegue: “Digita uno se eri da solo, digita due se eri con un partner.” Il signore digita due, e la voce continua: “Digita uno se era un’amica, digita due se era tua cognata, digita tre se era una prostituta.” Il signore digita tre. La voce prosegue: “Digita uno se è avvenuto con la bocca, digita due se è avvenuto dietro, digita tre se è stato normale.” Il signore digita uno. La voce dice: “Digita uno se hai pagato 30 euro, digita due se hai pagato 50 euro, digita tre se hai pagato 70 euro, digita quattro se altro.” Il signore digita tre. E la voce conclude: “Sei un coglione, andando in Via Roma avresti pagato meno ed erano più brave.”